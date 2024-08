O zakończeniu tej inwestycji, która pochłonęła w sumie 625 mln zł, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Droga krajowa nr 16, na której znajduje się większa część zmodernizowanej drogi, jest nazywana komunikacyjnym kręgosłupem Warmii i Mazur, ponieważ trasa ta z zachodu na wschód przecina cały region. Znajdują się na niej główne miasta: Iława, Ostróda, Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki, Orzysz i Ełk.

To dopiero początek. Będą kolejne etapy

"Droga ekspresowa S16 ma szansę stać się kręgosłupem dla rozwoju zarówno gospodarczego, ale również turystycznego północno-wschodniej Polski. Jest już podpisana umowa na kolejny etap z Barczewa do Biskupca, a niebawem będziemy podpisywać umowę na realizację odcinka z Barczewa do Olsztyna" - deklaruje wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Oddany do ruchu odcinek S16 jest przedłużeniem dwujezdniowej trasy pomiędzy Biskupcem a Borkami Wielkimi, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom w 2014 r. Nowy fragment S16 przebiega przez Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie omija Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Oznacza to, że jadący od strony Olsztyna do Mikołajek nie będą musieli wjeżdżać do Mrągowa. Przejazd przez to miasto w sezonie turystycznym zajmował niekiedy nawet godzinę.

Na nowym odcinku drogi zmniejszono liczbę skrzyżowań i zlikwidowano bezpośrednie wjazdy na pola uprawne i posesje. Budowa drogi z Borek Wielkich do Mrągowa oraz obwodnicy Mrągowa została sfinansowana z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Jeździł jak wariat na DK 80. Nagrali go inny kierowcy, a wideo wysłali policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.