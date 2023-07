19-latek atakował nożem przypadkowe osoby! Horror pod sklepem w Ełku

19-latek atakował nożem przypadkowych ludzi pod sklepem w Ełku. Jedna osoba trafiła do szpitala

Krwawa awantura pod sklepem w Ełku! To mogło spotkać każdego! Jak podają policjanci z warmińsko-mazurskiego, w miniony weekend zatrzymano 19-letniego mieszkańca Ełku. Co się stało? Młody mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn najpierw zaczął awanturować się pod jednym ze sklepów. W końcu przeszedł od krzyków do ciosów nożem. Wyjął nóż i ugodził nim jednego z mężczyzn znajdujących się pod sklepem. Atakował także tych, którzy chcieli mu pomóc lub zakończyć awanturę. Ofiara nożownika trafiła do szpitala z raną w okolicach barku.

Dźgnął nożem mężczyznę, uderzył kobietę. Został tymczasowo aresztowany

Agresywny 19-latek rzucił się także na stojącą pod sklepem kobietę. Uderzył ją w głowę rękojeścią noża. Na szczęście tej osobie nic poważnego się nie stało. 19-letni nożownik został zatrzymany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym trzymiesięcznym aresztowaniu. Usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i kierowania gróźb o charakterze chuligańskim. Poczeka na proces w celi.

