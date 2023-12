Usiłowanie zabójstwa w Piszu. 26-latka dźgnęła nożem konkubenta

Do zdarzenia doszło w piątek (15 grudnia) około godz. 14 w jednym z mieszkań na terenie Pisza. Służby ratunkowe wezwał mężczyzna, ugodzony nożem w plecy. Policjanci pojechali pod wskazani adres, gdzie zastali 26-letnią kobietę oraz jej 35-letniego konkubenta z raną kłutą na plecach. Mieszkanka Pisza miała na ubraniu, na rękach oraz na twarzy widoczne ślady krwi. Oboje byli pijani. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. - Twierdziła, że wspólnie z konkubentem piła od rana. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. 26-latka wzięła do ręki nóż kuchenny, bo chciała go jedynie postraszyć, a nie zabić. Nie przypuszczała, że nóż wejdzie tak głęboko. Dodała też, że tego dnia w mieszkaniu od rana nie było żadnych innych osób - relacjonuje nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Podczas przeszukiwania mieszkania, policjanci znaleźli w łazience, między ubraniami, zakrwawiony nóż. 26-latka została zatrzymana, a jej partner w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Prokurator przedstawił kobiecie zarzut usiłowania zabójstwa konkubenta poprzez ugodzenie 35-latka nożem w plecy. Zatrzymana spowodowała w ten sposób u partnera ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Zamiaru zabójstwa jednak nie osiągnęła z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy lekarskiej. Decyzją sądu 26-latka została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo usiłowania zabójstwa i spowodowanie obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu jest czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.