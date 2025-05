Śmiertelny wypadek pod Olsztynem

39-latek to jedyna ofiara śmiertelna, ale niejedyna osoba poszkodowana w wypadku na trasie Dobre Miasto-Wilczkowo pod Olsztynem. W poniedziałek, 5 maja, ok. godz. 13.30 na drodze wojewódzkiej nr 593 zderzyły się osobowy volkswagen i samochód ciężarowy z naczepą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-latek kierujący osobówką prawdopodobnie nie zastosował się do znaku „stop” i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu zespołem pojazdów 41-latkowi.

Młodszy z mężczyzn zginął na miejscu, natomiast drugi trafił do szpitala z obrażeniami ciała, ale niezagrażającymi jego życiu. Na miejscu lądował ponadto śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Postępowanie w tej sprawie nadzorują również śledczy z Olsztyna.