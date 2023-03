Zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Mieszkał w niej za zgodą właściciela

Idzie wiosna? Na Mazurach już to wiedzą! Bocian przyleciał "remontować gniazdo" [Zdjęcia]

Jak podaje za pośrednictwem PAP st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji, poszkodowany mężczyzna zmarł w szpitalu w wieku 69 lat. Mężczyzna trafił do szpitala w Iławie wskutek pożaru, do którego doszło we wtorek (28 lutego) rano. Poszkodowany opuścił płonącą przyczepę o własnych siłach. W chwili przyjazdu straży pożarnej leżał na zewnątrz. Przyczepa kompletnie spłonęła. - Mężczyzna był przytomny, miał poparzenia drugiego i trzeciego stopnia całego ciała. Wewnątrz spalonej przyczepy ratownicy odnaleźli rozerwaną butlę z gazem - mówił PAP po zdarzeniu st. ktp. Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Policja przeprowadziła oględziny i zbierała dowody na miejscu zdarzenia. Według wstępnych ustaleń doszło do wybuchu butli z gazem. W śledztwie zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże jednoznacznie ustalić przyczyny i okoliczności tego pożaru. Jak podała policja, zmarły był osobą bez stałego miejsca zamieszkania, która pomieszkiwała w przyczepie za przyzwoleniem właściciela.

