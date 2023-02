i Autor: Pixabay Straż pożarna - zdj. ilustracyjne

Pożar

Przyczepa spłonęła po wybuchu butli z gazem! Ciężkie poparzenia u mężczyzny

Pożar przyczepy kempingowej w Tynwałdzie k. Iławy (woj. warmińsko-mazurskie). Poszkodowany został mężczyzna w wieku ok. 60 lat, który trafił do szpitala z ciężkimi oparzeniami. Według wstępnych ustaleń doszło do wybuchu butli z gazem.