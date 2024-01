Aleks znalazł nowy dom. Bezbronny psiak cierpiał na mrozie

Co czytają olsztynianie? Jedna pisarka dominuje w statystykach

Psy marzły przy budzie. Jeden z nich znalazł nowy dom

Kilka dni temu do policjantów w Wydminach wpłynęła informacja o tym, że na jednej z posesji na terenie gminy dwa psy są na mrozie przywiązane do jednej budy. Na miejsce udała się dzielnicowa, która potwierdziła informacje. W gospodarstwie były dwa psy: jeden miał 2 lata, a drugi - 5 miesięcy. Psy były na dworze przywiązane do jednej budy na krótkiej smyczy. Zwierzęta nie wyglądały na zagłodzone, lecz nie były szczepione i nie miały gdzie ukryć się przed mrozem, który jeszcze kilka dni temu na Warmii i Mazurach sięgał 20 stopni. Właścicielka psów oświadczyła, że choć wzięła psy, nie jest w stanie zapewnić im prawidłowych warunków życia ze względu na finanse.

Przy współpracy z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt, policjantom udało się przekazać pięciomiesięcznego wilczura o imieniu Aleks w dobre ręce. Wobec drugiego psa została wszczęta procedura administracyjna. Na czas znalezienia nowego domu policjanci systematycznie kontrolują sytuację czworonoga, który jeszcze pozostał pod opieką właścicielki. Na kobietę policjanci nałożyli mandat karny za niedopełnienie obowiązku szczepienia ochronnego.