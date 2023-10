Allenstein i inne dawne nazwy miast na Warmii i Mazurach

Warmia i Mazury to jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski przez turystów, nie tylko tych krajowych, ale i zagranicznych. Woj. warmińsko-mazurskie przyciąga wspaniałą przyrodą, a takie mazurskie ośrodki jak Giżycko, Mrągowo czy Mikołajki rokrocznie są oblegane przez turystów. Mazury to jednak nie tylko wypoczynek na jeziorach i w lasach. Z kolei na Warmii leży stolica województwa, czyli Olsztyn, do którego rokrocznie trafiają tysiące turystów.

Olsztyn, Giżycko czy Elbląg to miasta kojarzone z woj. warmińsko-mazurskim. Kiedyś jednak nazywały się zupełnie inaczej. Wszystko przez bogatą historię naszego regionu. Czy wiecie jak nazywa się miasto, które kiedyś nosiło nazwę Ortelsburg? Braunsberg leży na Warmii, a może na Mazurach? Jak Litwini nazywali niegdyś Reszel? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, bez problemu poradzisz sobie z naszym quizem. Jeśli nie, mimo to spróbuj szczęścia i przekonaj się, ile brakuje Ci do maksymalnego wyniku!

Quiz wiedzy o miastach Warmii i Mazur. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

