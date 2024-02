Tragedia pod Olsztynem

Awionetka runęła na ziemię przy DK 16! Nie żyje poszkodowany mężczyzna

at | PAP 17:17 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W środę, 14 lutego pod Olsztynem doszło do katastrofy lotniczej. PAP podaje, że między miejscowościami Kaplityny i Łęgajny, przy drodze serwisowej DK16 awionetka z dwoma osobami na pokładzie runęła na ziemię. Jednego z poszkodowanych mężczyzn nie udało się uratować. Był on reanimowany, niestety zmarł na miejscu zdarzenia. Drugi z poszkodowanych trafił do szpitala.