Bił się pod barem, rzucał kostką brukową. Człowiek-demolka w rękach policji

Ełk. Zniszczył samochód, pobił mężczyznę i zniszczył drzwi. Agresywny 18-latek zatrzymany

Dzielnicowi z Prostek w powiecie ełckim dzięki dobrej znajomości swojego rejonu służbowego, ustalili miejsce przebywania poszukiwanego 18-latka. Młody mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny. Policjanci zatrzymali go w mieszkaniu rodziców jego znajomej w piątek (6 stycznia).

Ustalenia policjantów wskazują na to, że 18-latek pod koniec ubiegłego roku dokonał zniszczenia samochodu osobowego, powodując straty w wysokości 2500 złotych. - Na przypadkowym, zaparkowanym samochodzie wyładował swoją agresję. Rzucał w niego kostkami brukowymi. Takie zachowanie spowodowało wybicie w aucie 4 szyb - mówi mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

18-latek jest podejrzany również o to, że spowodował obrażenia na ciele innego mężczyzny. W wyniku sprzeczki, która się między nimi wywiązała pod barem, zaatakował pokrzywdzonego. Bił go pięściami i kopał po całym ciele. Ponadto agresywny 18-latek miał zdewastować drzwi do jednego z bloków w Ełku. W ten sposób włamał się na klatkę schodową i ukradł stojący tam rower o wartości 1000 złotych. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwa. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

