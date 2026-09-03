Pogoda w Olsztynie: 4-6 września

Nadchodzący weekend w Olsztynie zapowiada się pod znakiem zmiennej i wilgotnej aury. Choć deszcz będzie obecny każdego dnia, to jego intensywność, a także temperatura i siła wiatru, będą się zauważalnie różnić. Największych opadów należy spodziewać się na początku weekendu, natomiast najchłodniejszy i najbardziej wietrzny okaże się jego środkowy dzień.

Piątek rozpocznie deszczowy weekend

Weekend w Olsztynie rozpocznie się pochmurną i deszczową pogodą. W piątek, 4 września, prognozowane są słabe opady deszczu, które będą najbardziej intensywne w skali całego weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 19 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 15 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością sięgającą 6 m/s, co może potęgować odczucie chłodu, zwłaszcza podczas deszczu.

Sobota przyniesie ochłodzenie i wiatr

W sobotę, 5 września, aura w Olsztynie stanie się jeszcze bardziej wymagająca. Ten dzień zapowiada się jako najchłodniejszy i najbardziej wietrzny w trakcie całego weekendu. Termometry wskażą maksymalnie 17°C, a minimalna temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr wyraźnie przybierze na sile, osiągając w porywach prędkość około 7 m/s. Mimo że opady deszczu będą słabsze niż w piątek, to połączenie niższej temperatury i mocniejszego wiatru sprawi, że odczuwalnie będzie chłodniej.

Spokojniejsza pogoda na koniec weekendu

Niedziela, 6 września, przyniesie mieszkańcom Olsztyna pewne uspokojenie pogody. Chociaż poranek i noc będą najzimniejsze w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 11 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia zrobi się cieplej. Maksymalna temperatura wzrośnie do około 18°C, co jest wartością zbliżoną do tej z piątku. Co najważniejsze, opady deszczu będą już niewielkie, a wiatr osłabnie do prędkości około 5 m/s. To będzie najspokojniejszy dzień weekendu.

Jak spędzić deszczowy weekend w Olsztynie?

Utrzymująca się przez cały weekend deszczowa pogoda sugeruje, że warto rozważyć plany, które nie są zależne od aury na zewnątrz. Szczególnie piątek i sobota, z intensywniejszymi opadami i silniejszym wiatrem, mogą sprzyjać wizytom w miejscach kultury, kinach czy kawiarniach. Niedziela, z mniejszą ilością deszczu i słabszym wiatrem, może pozwolić na krótki spacer, jednak i w tym dniu warto mieć w zanadrzu alternatywny plan na spędzenie czasu pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather