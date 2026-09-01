4,56 zł za litr?! Ta stacja benzynowa jest jak kapsuła czasu. O takich cenach paliw można tylko pomarzyć!

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-09-01 13:36

Kierowcy patrzą dziś na pylony stacji paliw i przecierają oczy. Ceny poszybowały w górę i tankowanie coraz mocniej uderza po kieszeni. Tymczasem w powiecie ostródzkim jest miejsce, w którym czas jakby stanął. Na starej, opuszczonej stacji paliw wciąż wiszą ceny sprzed około pięciu lat. Dziś wyglądają wręcz niewiarygodnie.

  • Benzyna 95 kosztowała tu 4,56 zł za litr, diesel 4,46 zł, a LPG około 2,50 zł.
  • Opuszczona stacja znajduje się w gminie Grunwald, przy trasie między Rychnowem a Działdowem.
  • Dziś nie można tu zatankować ani kropli paliwa, a teren coraz bardziej zarasta.
To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Ostatni CPN został w Warszawie

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Stacja, której czas się zatrzymał

Stacja znajduje się w gminie Grunwald, niedaleko słynnych pól grunwaldzkich, w powiecie ostródzkim przy trasie pomiędzy Rychnowem a Działdowem. Kiedyś zatrzymywali się tutaj kierowcy przejeżdżający przez tę część Warmii i Mazur. Dziś nie zatankuje się tu ani kropli paliwa.Zamiast samochodów są krzaki, wysokie trawy i rośliny, które coraz śmielej zajmują dawny plac stacji. Budynek niszczeje, elementy infrastruktury są mocno spatynowane, a całe miejsce sprawia wrażenie porzuconego z dnia na dzień. Nad zarośniętym terenem nadal góruje jednak stary pylon z cenami.

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Opuszczona stacja paliw porośnięta krzewami. Na zbliżeniu pylon z niskimi cenami. O tym miejscu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 8

Ceny jak z innej epoki

I właśnie te cyfry robią największe wrażenie. Na tablicy wciąż można odczytać cenę benzyny 95 na poziomie 4,56 zł za litr. Olej napędowy kosztował tutaj 4,46 zł, a LPG około 2,50 zł za litr. Dla kierowców, którzy dziś obserwują ceny na czynnych stacjach, taki widok może brzmieć jak żart. Tyle że to nie fotomontaż. Pylon naprawdę stoi przy drodze.

Pamiątka po czasach tańszego tankowania

Wyblakłe oznaczenia, stare logo, rdza i zieleń wdzierająca się pomiędzy elementy stacji tworzą prawdziwą kapsułę czasu. Jeszcze kilka lat temu takie kwoty nikogo szczególnie nie szokowały. Dzisiaj mogą wywołać jedynie westchnienie: „żeby tak jeszcze raz zatankować do pełna...”.

Opuszczona stacja koło Grunwaldu przypomina też, jak bardzo w ciągu kilku lat zmieniły się koszty codziennego życia. Ceny, które kiedyś były zwykłym elementem krajobrazu przy drodze, dziś wyglądają jak pamiątka z zupełnie innej epoki. Sam obiekt coraz bardziej znika pod roślinnością. Plac zarasta, budynek niszczeje, a dawny pylon traci kolory. Cyfry jednak nadal są czytelne.

4,56 zł za benzynę. 4,46 zł za diesla.

W czasach, gdy kierowcy z niepokojem spoglądają na kolejne podwyżki, o takich cenach można już tylko pomarzyć. 

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