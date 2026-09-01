4,56 zł za litr?! Ta stacja benzynowa jest jak kapsuła czasu. O takich cenach paliw można tylko pomarzyć!

Benzyna 95 kosztowała tu 4,56 zł za litr, diesel 4,46 zł, a LPG około 2,50 zł.

Opuszczona stacja znajduje się w gminie Grunwald, przy trasie między Rychnowem a Działdowem.

Dziś nie można tu zatankować ani kropli paliwa, a teren coraz bardziej zarasta.

To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Ostatni CPN został w Warszawie

Stacja, której czas się zatrzymał

Stacja znajduje się w gminie Grunwald, niedaleko słynnych pól grunwaldzkich, w powiecie ostródzkim przy trasie pomiędzy Rychnowem a Działdowem. Kiedyś zatrzymywali się tutaj kierowcy przejeżdżający przez tę część Warmii i Mazur. Dziś nie zatankuje się tu ani kropli paliwa.Zamiast samochodów są krzaki, wysokie trawy i rośliny, które coraz śmielej zajmują dawny plac stacji. Budynek niszczeje, elementy infrastruktury są mocno spatynowane, a całe miejsce sprawia wrażenie porzuconego z dnia na dzień. Nad zarośniętym terenem nadal góruje jednak stary pylon z cenami.

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Ceny jak z innej epoki

I właśnie te cyfry robią największe wrażenie. Na tablicy wciąż można odczytać cenę benzyny 95 na poziomie 4,56 zł za litr. Olej napędowy kosztował tutaj 4,46 zł, a LPG około 2,50 zł za litr. Dla kierowców, którzy dziś obserwują ceny na czynnych stacjach, taki widok może brzmieć jak żart. Tyle że to nie fotomontaż. Pylon naprawdę stoi przy drodze.

Pamiątka po czasach tańszego tankowania

Wyblakłe oznaczenia, stare logo, rdza i zieleń wdzierająca się pomiędzy elementy stacji tworzą prawdziwą kapsułę czasu. Jeszcze kilka lat temu takie kwoty nikogo szczególnie nie szokowały. Dzisiaj mogą wywołać jedynie westchnienie: „żeby tak jeszcze raz zatankować do pełna...”.

Opuszczona stacja koło Grunwaldu przypomina też, jak bardzo w ciągu kilku lat zmieniły się koszty codziennego życia. Ceny, które kiedyś były zwykłym elementem krajobrazu przy drodze, dziś wyglądają jak pamiątka z zupełnie innej epoki. Sam obiekt coraz bardziej znika pod roślinnością. Plac zarasta, budynek niszczeje, a dawny pylon traci kolory. Cyfry jednak nadal są czytelne.

4,56 zł za benzynę. 4,46 zł za diesla.

W czasach, gdy kierowcy z niepokojem spoglądają na kolejne podwyżki, o takich cenach można już tylko pomarzyć.