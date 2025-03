Drogi jak nowe! 166 mln zł na remonty dróg w woj. warmińsko-mazurskim. Kierowcy odetchną z ulgą!

Wojewoda warmińsko-mazurski, Radosław Król, poinformował, że wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie na remonty dróg, są wszystkie powiaty w regionie oraz gminy. Większość z nich otrzymała dotację w wysokości 60 proc. wartości inwestycji. To ogromne wsparcie dla lokalnych społeczności, które od lat borykają się z problemami infrastrukturalnymi.

Mamy też listę rezerwową inwestycji. Mamy nadzieję, że dojdzie do realizacji inwestycji z tej listy, bo obserwujemy delikatny, ale jednak spadek cen (na roboty drogowe).

Do największych inwestycji powiatowych, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu, należą:

Wojewoda warmińsko-mazurski podkreślił, że wśród inwestycji realizowanych przez gminy nie ma dróg związanych z budową Tarczy Wschód. - Te inwestycje będą realizowane zupełnie niezależnie od środków, które rozdzielamy - zaznaczył Radosław Król.

Dodał, że obecnie w ramach Tarczy Wschód w regionie realizowane są dwa projekty drogowe, ale zasłaniając się tajemnicą państwową, nie ujawnił, o jakie odcinki dróg lokalnych chodzi. To budzi pewne kontrowersje i pytania o transparentność działań władz.

