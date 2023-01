Dźgnął nożem w szyję i uciekł! Zaatakował przypadkową osobę

"Szubienice" w Olsztynie przejdą do historii? Ważna decyzja wojewody

Atak nożownika w Ełku. Policja zatrzymała 40-latka

W piątek (6 stycznia) w Ełku dwóch przypadkowo mijających się mężczyzn wdało się w wymianę zdań. Podczas kłótni jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i dźgnął drugiego w okolice szyi, co spowodowało ranę ciętą. Po wszystkim napastnik uciekł. Już następnego dnia policjanci ustalili miejsce jego przebywania i zatrzymali go. – Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 40-latek działał z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i uszkodził ciało przechodnia. Usłyszał zarzut. Grozi mu wysoka kara, ponieważ działał w warunkach recydywy. Był już skazywany za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu – mówi mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo go aresztował na 3 miesiące.

