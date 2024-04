Elbląg. 23-latek ruszył w podróż do domu kradzioną łódką

Wartą 100 tys. zł łódką chciał się dostać do domu 23-latek spod Elbląga. Mimo że nie należała do niego, mieszkaniec okolic Jagodna wypchnął ją na wody Zalewu Wiślanego. Chwilę po tym zreflektował się, że nie ma ona silnika ani wioseł, a mężczyzna nie miał też przy sobie mapy ani kompasu. Z uwagi na to, że łódź zaczęła dryfować, 23-latek jak gdyby nigdy nic sam wskoczył do wody i ruszył wpław do brzegu.

Po tym jak tam dotarł, schował się w jednej z przyczep kempingowych, chcąc przeczekać złą pogodę. Pech chciał, że natknął się na właściciela łodzi, która w międzyczasie podryfowała dalej, a ten wezwał na miejsce policję. Dalsza część tekstu poniżej.

