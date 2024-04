- Zgodnie z prawem w imieniu Skarbu Państwa miasto popiera opłatę wieczystego użytkowania. Wartość gruntu, o który pytał wojewoda, została zgodnie z prawem przeszacowana i Fundacja za ten grunt będzie płacić 20 procent więcej niż do tej pory - powiedział "Super Expressowi" Michał Zaleski. - Mam przygotowaną odpowiedź do wojewody w tej sprawie - dodał prezydent Torunia.Do tej pory Fundacja wnosiła jako opłatę za użytkowanie wieczyste około 6 tysięcy złotych rocznie. Teraz będzie to 1 200 złotych więcej.