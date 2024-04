Co za koszmar

O. Maciej Ziębiec wydalony z zakonu redemptorystów

Jak przekazało czasopismo "Więź", z zakonu redemptorystów wydalony został popularny duszpasterz O. Maciej Ziębiec.

"Mogę powiedzieć, że o. Maciej Ziębiec został wydalony ze Zgromadzenia Redemptorystów, bo status kanoniczny osoby – co jest zawsze informacją publiczną – nie jest tajemnicą" - potwierdził dzinnikarzom czasopisma rzecznik redemptorystów, o. Mariusz Mazurkiewicz.

Znany duszpasterz sypiał z kobietami?

Jak podaje "Więź", przełożeni o. Macieja mieli w przeszłości kilkakrotnie otrzymywać informacje o kontaktach seksualnych duszpasterza z młodymi kobietami. Co więcej, jedna z takich relacji sprawiła nawet, że wkrótce po święceniach o. Maciej Ziębiec na pewien czas opuścił klasztor! Później wrócił jednak do bycia zakonnikiem i duszpasterzem.

Zakonnik był m.in. misjonarzem miłosierdzia z nominacji papieża Franciszka, kapelanem w tymczasowym szpitalu covidowym na Stadionie Narodowym w Warszawie, a także pracował w Caritas Polska. Od 2015 r. posługiwał w duszpasterstwie akademickim w Toruniu, ale jesienią 2020 r. duchowny został nagle przeniesiony do Rowów ze względu... na kolejne kontakty seksualne z kobietą!

Co więcej, gdy w listopadzie 2022 r. wygłosił dla kobiet wykład na temat męskości, przełożeni otrzymali kolejne zgłoszenia o nieprawidłowych kontaktach duszpasterza z niewiastami.

Jak przekazuje "Więź" z początkiem 2023 r. o. Maciej Ziębiec został odwołany z pracy w Caritas Polska, zawieszony w działaniach duszpasterskich i wysłany w miejsce odosobnienia. Co ciekawe, duchowny ukarany w lutym 2024 r. wydaleniem ze zgromadzenia, nie odwołał się od tej decyzji, a więc przestał być redemptorystą. Nie przestał jednak być księdzem rzymskokatolickim. Jeśli więc jakiś biskup przyjmie go do swojej diecezji, obecnie 41-letni były redemptorysta będzie mógł swobodnie pełnić posługę duszpasterza.