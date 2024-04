Ojciec Rydzyk będzie musiał płacić więcej. Wojewoda zapowiedział kontrolę. "7 lat nie była aktualizowana wycena tych nieruchomości"

Wyrzucili go z klubu KO, a teraz proponują "stołek" za poparcie w II turze! Co zrobi Bartosz Szymanski?

Wojewoda kujawsko–pomorski "podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Torunia realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującą między innymi aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Brak działań jest szkodą dla Skarbu Państwa i może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych" - informuje w komunikacie Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Kilka lat temu redemptoryści otrzymali po atrakcyjnej cenie grunty, na których powstało Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. "Był tylko jeden haczyk. Duchowni dostali teren z ogromną zniżką i bez przetargu pod warunkiem, że nie będzie tam prowadzona działalność komercyjna" - czytamy na WP.pl. Tymczasem jak informują media, w muzeum organizowane są pokazy filmowe, spektakle i koncerty.

- Właśnie wezwałem prezydenta miasta Torunia do tego, aby zaktualizował wycenę tych nieruchomości. Od tej wyceny zależy to, czy opłaty fundacji Lux Veritati będą wyższe na rzecz Skarbu Państwa. Zleciłem rozpoczęcie kontroli z działań prezydenta Torunia, bo 7 lat nie była aktualizowana wycena tych nieruchomości. (...) Chciałbym dążyć do tego, aby wpływy do Skarbu Państwa z przekazania tych działek były jak największe - zapowiedział w mediach społecznościowych Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

- Na terenie miasta Torunia znajduje się ponad tysiąc nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste, które sukcesywnie podlegają aktualizacji, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na realizację tego zadania przez Wojewodę oraz możliwości kadrowych jednostki - poinformowała rzeczniczka prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, cytowana przez Gazetę Wyborczą.