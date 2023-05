Gliński podjął decyzję ws. "szubienic". Prezydent Olsztyna nie odpuszcza

Co dalej z "szubienicami"? Kontrowersyjny pomnik przedmiotem sporu ministra kultury i prezydenta

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz poinformował PAP, że w czwartek (18 maja) otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję, która utrzymuje w mocy wcześniejszą decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczącą pomnika "szubienic". Wojewoda nakazał usunięcie monumentu z przestrzeni publicznej i wydał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji odwołały się władze Olsztyna. Minister Gliński w sporze wojewoda-prezydent Olsztyna przyznał rację Arturowi Chojeckiemu. Wygląda jednak na to, że to nie koniec konfliktu o przyszłość "szubienic". - Decyzja ministerstwa kultury nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zapoznaję się z nią, bo dopiero ja otrzymałem. Podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej: odwołamy się do sądu administracyjnego - powiedział PAP Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Władze Olsztyna nie chcą się zgodzić na usunięcie pomnika, ponieważ jego twórcą był wybitny polski rzeźbiarz, więzień hitlerowskich obozów Xawery Dunikowski. W ocenie władz miasta wokół pomnika powinno powstać muzeum przestrzegające przez totalitaryzmami.

