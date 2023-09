Tajemnicza przesyłka do ośrodka dla cudzoziemców. Nie uwierzysz, co było w środku!

Awantura pod galerią handlową w Olsztynie. Michał G. odpowie m.in. za próbę zabójstwa

- Michałowi G. przedstawiono zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa w tzw. zamiarze ewentualnym poprzez ugodzenie młodszego z pokrzywdzonych w jamę brzuszną i uszkodzenie wątroby, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ciosów zadanych nożem było więcej, jeden z nich trafił 15-latka w ramię - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Starszy z nastolatków został zraniony w rękę. Biegły z zakresu medycyny sądowej uznał te obrażenia za tzw. średni uszczerbek na zdrowiu.

Zanim doszło do zatrzymania, Michał G. został obezwładniony przez policjanta będącego tam po służbie oraz zawodowego żołnierza. Policjanci opisywali jego zachowanie podczas interwencji jako agresywne. 18-latek miał przy sobie narkotyki, za co usłyszał kolejne zarzuty. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Olsztyńska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie do sądu. Michałowi G., grozi od ośmiu lat do nawet dożywocia. Prokuratura nie wypowiada się na tym etapie śledztwa o bliższych okolicznościach zdarzenia i motywach, którymi kierował się podejrzany.

Atak nożownika w Olsztynie. Zobacz zdjęcia