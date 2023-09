i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Policja zatrzymała 18-latka

Horror pod galerią! Dwóch nastolatków zranionych nożem

W poniedziałek (25 września) wieczorem w pobliżu galerii handlowej w Olsztynie doszło do szarpaniny między młodymi osobami. Finał tej awantury był dramatyczny, ponieważ 15 i 17-latek zranieni nożem trafili do szpitala. W tej sprawie policjanci zatrzymali agresywnego, pobudzonego 18-latka, który nie potrafił się uspokoić nawet przy funkcjonariuszach. 18-latkowi została pobrana krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w jego organizmie.