Śnieg i mróz znikną z Warmii i Mazur. Ostrzeżenia IMGW

Mamy dobre wieści dla tych, którzy mają dość mrozu i śniegu. Najbliższy tydzień to czas ocieplenia, również na Warmii i Mazurach. Wydawać by się mogło, że to powody do radości. Okazuje się, że... nic bardziej mylnego.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółty alert meteo pierwszego stopnia w woj. warmińsko-mazurskim przed roztopami. - Prognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. W nocy z poniedziałku na wtorek wiatr stopniowo słabnący - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie dotyczy powiatów:

olsztyńskiego i Olsztyna,

kętrzyńskiego,

mrągowskiego,

szczycieńskiego,

nidzickiego,

nowomiejskiego,

ostródzkiego,

iławskiego,

elbląskiego i Elbląga,

braniewskiego.

W tych powiatach będzie najgorzej. IMGW ostrzega przed wiatrem i marznącym deszczem

Na tym nie koniec pogodowych alertów dla Warmii i Mazur. W powiatach elbląskim i braniewskim IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. - Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu - czytamy w treści komunikatu. Wiatr ma osłabnąć w poniedziałek (22 stycznia) po południu. Uważać muszę też kierowcy, ponieważ IMGW ostrzega przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź, w poniedziałek (22 stycznia). Alert meteo dotyczy powiatów:

mrągowski,

kętrzyński,

węgorzewski,

gołdapski,

olecki,

ełcki,

piski.

Źródło: IMGW

Wg modelu ECMWF HRES 0,1° nadchodzący tydzień z minimalną📉 temperaturą🌡️ powietrza od -9°C do 4°C oraz maksymalną📈 temperaturą powietrza od 1°C do 11°C. Prognozowana największa suma opadu💧❄️ w przyszłym tygodniu może wystąpić w środę i czwartek 24 i 25 stycznia i osiągnąć do… pic.twitter.com/aYSuwmkGKh— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 21, 2024

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej