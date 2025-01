Ile czeka się na sanatorium NFZ 2025? W tych regionach kolejki są najkrótsze

Autor:

Skierowania do sanatorium NFZ. O czym warto wiedzieć?

Wyjazdy na leczenie sanatoryjne do uzdrowisk cieszą się popularnością, lecz mało kto wie, jak rozpocząć cały proces uzyskania skierowania. Okazuje się jednak, że to banalnie proste, więc nie ma się czego bać! Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza rodzinnego, który na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz po przeprowadzonym wywiadzie, może wystawić skierowanie do sanatorium. Następnie elektroniczny dokument jest automatycznie przesyłany do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, a pacjent na Internetowym Koncie Pacjenta ma dostęp do etapów całego procesu. W terminie 30 dni od daty wpływu skierowania do Oddziału Funduszu, otrzymujemy informację o wyniku kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego. Następny krok to już oczekiwanie w kolejce.

Ile się czeka na sanatorium z NFZ w 2025 roku? Tu są najmniejsze kolejki

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium to dla wielu kuracjuszy zmora, bowiem zazwyczaj jest to dość długotrwały proces. Wszystko jednak zależy od regionu, ponieważ w niektórych okres oczekiwania jest w miarę krótki w porównaniu z innymi województwami. Ile więc czeka się na sanatorium w 2025 roku?

Najlepiej kwestia ta przedstawia się w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, bowiem mówimy tutaj o zaledwie 3 miesiącach. Region kujawsko-pomorski ma czas oczekiwania 4 miesiące, więc także stosunkowo szybko. Najgorzej natomiast sytuacja przedstawia się w województwie świętokrzyskim (9 miesięcy), lubelskim (8 miesięcy) i łódzkim (7 miesięcy).

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium 2025?

Jeśli masz już skierowanie do sanatorium z ramienia NFZ, możesz w łatwy sposób sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu. Wystarczy wejść na dedykowaną stronę - "Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe", gdzie należy wpisać numer skierowania oraz swoją datę urodzenia.