Zabójstwo małżeństwa pod Iławą. Policja zatrzymała ich syna!

Tragiczna śmierć małżeństwa w Janikach Wielkich. Policja szuka sprawcy

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w miejscowości Janiki Wielkie w powiecie iławskim doszło do zabójstwa starszego małżeństwa. Irena i Tadeusz mieli ok. 70 lat. Zginęli od ciosów nożem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta otrzymała cios w serce, natomiast jej mąż miał poderżnięte gardło. Do tragedii miało dojść w poniedziałek (28 lipca) około godz. 1 w nocy.

Sprawcy tego bulwersującego zdarzenia szuka policja. Prawdopodobnie za zbrodnię odpowiada syn małżeństwa, Kamil. Mężczyzna ma około 30 lat. Feralnego dnia przyjechał z Gdańska, gdzie mieszka, odwiedzić rodzinę. Był widziany przez sąsiadów, ale obecnie nie ma z nim kontaktu.

Aktualizacja godz. 11

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wyjaśniają okoliczności śmierci małżeństwa seniorów w domu. Jak wstępnie ustalili policjanci, związek ze zdarzeniem miał mieć syn pokrzywdzonych, który odjechał samochodem przed przyjazdem funkcjonariuszy. Dzięki współpracy policjantów z województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, 28–latek został zatrzymany w powiecie goleniowskim. Aktualnie są z nim wykonywane czynności procesowe. Na miejscu zdarzenia policjanci wspólnie ze specjalistami z laboratorium kryminalistycznego z KWP w Olsztynie prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.