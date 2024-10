Plan ogólny będzie obejmować obszar całego miasta. Wraz z elementami Strategii Rozwoju Miasta zastąpi dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podczas wrześniowej sesji, olsztyńscy radni zdecydowali o przystąpieniu do przygotowania takiego dokumentu. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie zbierania wniosków do planu, co potrwa do 2 grudnia.

To pierwszy moment, w którym mieszkańcy mogą brać udział w tworzeniu planu. Mogą wskazać, jak chcieliby, żeby poszczególne tereny były zagospodarowane. Czy powinny być przeznaczone na mieszkania, usługi, zieleń czy przemysł.

- mówi Justyna Sarna-Pezowicz, zastępczyni prezydenta Olsztyna.

Później te wnioski zostaną przeanalizowane, planiści we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin przygotują projekt, który zostanie poddany konsultacjom. Ostatnim krokiem będzie uchwalenie planu przez Radę Miasta.

