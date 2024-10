Co dalej ze stadionem w Olsztynie? Kibice się niecierpliwią. Jasna deklaracja miasta

Policjantka z malutkim dzieckiem na rękach. Niemowlę trafiło do szpitala. Dramatyczny telefon

Olsztyn ma już nowoczesną halę sportową, po tym jak pod koniec 2023 r. do użytku oddano halę Urania. Pytanie - co ze stadionem piłkarskim? Zbudowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku obiekt przy al. Piłsudskiego właściwie niczym się nie zmienił po ponad 40 latach od powstania. W 2018 r. do użytku oddano piękną murawę. Reszta obiektu prosi się o remont. Dość powiedzieć, że wśród piłkarskich kibiców w całej Polsce stadion w Olsztynie doczekał się pogardliwego określenia "Estadio da Gruz".

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę trybuny od strony ul. Leonharda. Wpłynęła jedna oferta, ponad dwukrotnie wyższa niż budżet zaplanowany na realizację zadania. Samorząd Olsztyna zdecydował więc o kolejnej próbie wyłonienia wykonawcy prac. Jedyna propozycja złożona w pierwszym postępowaniu opiewała na niemal 67,8 mln złotych.

Władze Olsztyna o stadionie. "Nie ma mowy o rezygnacji"

Kibice Stomilu Olsztyn, który rozgrywa swoje mecze na stadionie przy al. Piłsudskiego, zaczynają się niecierpliwić i tracić nadzieję, że obiekt zostanie odnowiony. Deklaracje władz miasta są jednak jasne.

Teraz pracujemy nad modyfikacją inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności planowanej trybuny. Nie ma mowy o rezygnacji z zadaszenia obiektu czy redukcji pojemności.

- zapewnia Justyna Sarna-Pezowicz, zastępczyni prezydenta Olsztyna.

Władze Olsztyna są już po wstępnych konsultacjach z Ministerstwem Finansów. To ten resort zdecyduje o zaakceptowaniu wniosku o zmianę zakresu planowanych prac, jaki zostanie przedstawiony przez samorząd. Po opracowaniu zmian oraz uzyskaniu niezbędnych zgód zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na przebudowę trybuny.

Nie mam wątpliwości, że należy inwestować w sportową infrastrukturę. Dokładamy wszelkich starań, by ruszyć z modernizacją piłkarskiego stadionu. Ciężko pracujemy nad znalezieniem takich rozwiązań, które pozwolą nam sfinansować i zrealizować to oczekiwane przez wielu mieszkańców zadanie.

- mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Szewczyk już wcześniej mówił, że miasto dysponuje "beznadziejnym" obiektem, choć dodawał także, że budżet jest "mocno nadwyrężony".

Planowana, zadaszona trybuna od strony ul. Leonharda ma pomieścić ponad 4,5 tysiąca widzów na miejscach siedzących. Kwota dofinansowania na to zadanie, jaką dysponuje samorząd, to 30 milionów złotych.

Źródło: olsztyn.eu