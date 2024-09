Kolejne modernizacje szkół w Olsztynie. Inwestycja za ponad 80 milionów złotych

Olsztyn szuka pieniędzy na modernizację szkół

Olsztyński samorząd chce składać wnioski o następne inwestycje w olsztyńskie szkoły. - Istotna jest wiedza i to, w jakiej formie jest przekazywana. Ale ogromne znaczenie ma też w jakich warunkach informacje chłoną młodsi i starsi uczniowie. Stąd poza podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli bardzo ważne jest inwestowanie w bazę dydaktyczną - czytamy na stronie internetowej magistratu.

Jedną z szans na poprawę sytuacji w olsztyńskich szkołach są pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy. Olsztyńscy radni podczas wrześniowej sesji upoważnili prezydenta miasta Roberta Szewczyka do złożenia wniosku o dofinansowanie realizację projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie".

Zadaniem mają być objęte trzy placówki z Olsztyna:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wraz z Bursą Nr 2,

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

To z jednej strony poprawa komfortu uczniów, a jednocześnie zadbanie o środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie energii cieplnej.

- mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

W każdym z obiektów zrealizowane zostaną podobne prace. To przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarka okiennej i drzwiowej oraz dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Szacowany koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych. Wniosek ma być złożony do końca roku.