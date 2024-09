Remont w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Kolejne prace w przyszłym roku

Olsztyn. Remont w Urzędzie Marszałkowskim

Gmach obecnego Urzędu Marszałkowskiego, w którym mieści się także Wojewódzki Sąd Administracyjny, znajduje się w ścisłym centrum Olsztyna, pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Reja, Kościuszki i Emilii Plater. Okazały gmach został zbudowany jako siedziba Rejencji Olsztyńskiej, czyli władz regionalnych, w czasach gdy były to Prusy Wschodnie. Obecnie trwa remont elewacji okazałego budynku od strony ulicy Kościuszki.

- Zakres prac obejmuje m.in. kompleksową renowację i czyszczenie zarówno cegieł, jak i granitowego cokołu oraz spoin. Naprawiane są spękania, wzmacniane osłabione detale architektoniczne, cała ściana jest też odgrzybiana - poinformowało PAP biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i dodało, że naprawie podlegają też obróbki blacharskie, gzymsy, malowane są lukarny.

Biuro prasowe urzędu poinformowało PAP, że kolejna ściana okazałego gmachu - od strony ul. Reja - będzie poddawana renowacji w przyszłym roku. Ścianę od ul. Piłsudskiego wyremontowano przed rokiem.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie - historia

Gmach obecnego Urzędu Marszałkowskiego zbudowano w latach 1908–1911 na potrzeby urzędu Rejencji Olsztyńskiej. W czasie gdy na Warmii i Mazurach w 1920 r. odbywał się plebiscyt, który miał zadecydować o przynależności tych ziem do Prus Wschodnich lub Polski (mieszkańcy wybrali Prusy Wschodnie - PAP), w gmachu rezydowała aliancka komisja nadzorująca przebieg głosowania. W okresie II wojny światowej część pomieszczeń zajmowało Gestapo. W czasie wojny budynek mocno nie ucierpiał. Po wojnie przejęły go Polskie Koleje Państwowe, które go zajmowały do 2004 r., m.in. na potrzeby Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie, stąd niektórzy do dziś nazywają do "dyrekcją kolei".