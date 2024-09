i Autor: wikimedia.org / fot. Tadeusz Rudzki /Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Niepokojące informacje!

Kolejne polskie lotnisko w tarapatach. Liczba pasażerów drastycznie spada

Losy kolejnego polskiego lotniska są pod znakiem zapytania, co z pewnością nie cieszy podróżnych. Okazuje się, że liczba pasażerów spada oraz zawieszanych jest coraz więcej połączeń, a to stawia przyszłość portu w niepewnej sytuacji. O jakim jednak konkretnie obiekcie mowa i co wpłynęło na tak drastyczne zmiany?