Czy stadion w Olsztynie doczeka się remontu?

Olsztyn ma już nowoczesną halę sportową, po tym jak pod koniec 2023 r. do użytku oddano halę Urania. Pytanie - co ze stadionem piłkarskim? Zbudowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku obiekt przy al. Piłsudskiego właściwie niczym się nie zmienił po ponad 40 latach od powstania. W 2018 r. do użytku oddano piękną murawę. Reszta obiektu prosi się o remont. Dość powiedzieć, że wśród piłkarskich kibiców w całej Polsce stadion w Olsztynie doczekał się pogardliwego określenia "Estadio da Gruz".

Olsztyński ratusz poinformował o ofercie i kwocie, za jaką potencjalny wykonawca mógłby przebudować stadion, na którym swoje mecze rozgrywa Stomil Olsztyn. Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Olsztyńskie władze zapowiadają, że remont na olsztyńskim stadionie to inwestycja "kluczowa dla rozwoju sportowej infrastruktury miasta, a także podniesienia standardów obiektu". Przypomnijmy, że w 2023 r. samorząd Olsztyna uzyskał dofinansowanie na tę inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Czy stadion w Olsztynie doczeka się wreszcie remontu? Do przetargu stanęła jedna spółka BUDIMEX S.A., która chce zrealizować zamówienie w kwocie 67 774 274,28 zł. Kwota, jaką planował przeznaczyć samorząd to "zaledwie" 33 333 333,34 zł.

Teraz oferta zostanie sprawdzona pod względem formalnym. Dopiero po tym etapie będzie możliwe podjęcie decyzji co do rozstrzygnięcia postępowania.

- czytamy na stronie Urzędu Miasta w Olsztynie.

Zmiany na olsztyńskim obiekcie miałyby polegać na rozebraniu trybuny południowej i przygotowaniu strefy parkingowej. Rozebrana zostanie też trybuna wschodnia oraz zbudowana nowa. Trybuna od strony ul. Leonharda będzie mogła pomieścić ponad 4,5 tysiąca widzów na miejscach siedzących. Zadanie powinno być zrealizowane do końca września 2026 roku.