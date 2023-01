Śmiertelny wypadek pod Węgorzewem. Nie żyje 25-latka

Oficer prasowy komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie mł. bryg. Ireneusz Lalak poinformował PAP, że w okolicy wsi Przystań pod Węgorzewem (woj. warmińsko-mazurskie) auto osobowe, prowadzone przez młodą kobietę, uderzyło w drzewo. - Gdy dojechaliśmy na miejsce kobieta była w rozbitym samochodzie, podjęto jej reanimację, niestety zmarła - podał PAP Lalak. Kobieta miała 25 lat.

Lokalne drogi w woj. warmińsko-mazurskim są w czwartek (19 stycznia) bardzo śliskie, a z powodu oblodzonych dróg doszło już do kilku wypadków. Dodatkowo warunki drogowe w regionie pogarsza mgła. Zanim doszło do tragedii pod Węgorzewem, na drodze wojewódzkiej nr 592 na wysokości wsi Kraskowo pod Korszami do rowu wjechało najpierw auto osobowe i dachowało. - Za osobowym autem jechała ciężarówka, która chcąc uniknąć zderzenia także wjechała do rowu i się przechyliła. Mimo, że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, nikomu nic się nie stało - podał PAP oficer prasowy straży pożarnej w Kętrzynie Kamil Golon. Dodał, że kierowcy będą się musieli liczyć z utrudnieniami w ruchu, gdy ciężarówka będzie wyciągana z rowu.

Opady śniegu uprzykrzą nam życie również w kolejnych dniach. Więcej szczegółów w artykule Atak zimy. "Cała Polska znajdzie się pod śniegiem". Padła data

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania