Koszmarny wypadek w Klusach! "Wyprzedzała w niedozwolonym miejscu"

Wypadek na DK16 w Klusach. Trzy osoby ranne, droga zablokowana

Do groźnego wypadku doszło dziś, 11 kwietnia w miejscowości Klusy w województwie warmińsko-mazurskim. Na drodze krajowej nr 16 zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby. Jak poinformowała policja, przyczyną wypadku był nieprawidłowy manewr wyprzedzania. Kierująca oplem podjęła próbę wyprzedzenia w miejscu, gdzie było to zabronione. W trakcie manewru doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającą z przeciwka mazdą. "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Oplem najprawdopodobniej wyprzedzała w miejscu niedozwolonym. Zderzyła się czołowo z jadącą z przeciwka Mazdą. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. To kierująca Oplem i pasażer oraz kierowca Mazdy. Osoby te trafiły do szpitala" - informują mundurowi z Pisza na Facebooku, pokazując zdjęcie mocno zniszczonych samochodów.

Droga krajowa nr 16 w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy

Wśród poszkodowanych jest kobieta w ciąży. Kierująca oplem oraz kierowca mazdy trafili do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną i policję. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym, a następnie przetransportowali ich do szpitala. Droga krajowa nr 16 w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Kierowcy muszą korzystać z tras prowadzących przez Orzysz, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy oraz Ełk. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. To kolejny wypadek, do którego doszło przez niebezpieczne wyprzedzanie.

