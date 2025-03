Łoś utkwił w bagnie po uszy! Z pomocą ruszyli strażacy

Olsztyn przejmie tereny w Purdzie? Będzie referendum. "To zahamuje rozwój gminy"

Strażacy wyciągali łosia z bagna

Łosie może i są majestatyczne, ale gdy ugrzęzną w błocie, nie wyglądają już tak dostojnie. Jeden z nich wpadł w bagno tak niefortunnie, że sam nie miał szans się wydostać. Chciał się tylko wytarzać, żeby pozbyć się pasożytów, a tymczasem został unieruchomiony.

Strażacy, wezwani na miejsce, nie mieli łatwego zadania. Przez dobrą godzinę walczyli z bagniskiem, używając węży strażackich i własnych mięśni. W końcu udało się – łoś, ubłocony, ale żywy, powoli odzyskał siły. Co ciekawe, zamiast od razu pobiec do lasu, stał i wlepiał wzrok w swoich wybawców, jakby chciał powiedzieć: „Serio, to się wydarzyło?!”.

Po chwili namysłu stwierdził jednak, że wystarczy wrażeń na dziś i spokojnie oddalił się w stronę lasu. Morale historii? Błotne dzikie spa w lesie nie zawsze kończy się happy endem.

QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15 Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota? myszy psy wróble Następne pytanie