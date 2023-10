Matka dziewięciorga dzieci wyrzucona na bruk! Stajemy za nią murem, burmistrz wygraża nam palcem

Matka dziewięciorga dzieci wyrzucona na bruk. Pani Irena jest ciężko chora

Pani Irena Truszyńska przez całe życie ciężko pracowała w drukarni, a później w hotelu. Oprócz tego, urodziła i wychowała dziewięcioro dzieci. Niestety, czworo z nich już pochowała. Córka została brutalnie zamordowana w Olsztynie, a pozostała trójka zmarła po ciężkich chorobach. Z resztą praktycznie nie ma kontaktu, bo mieszkają za granicą. Jedyna córka, która mieszka w Polsce, też jest chora i nie może się nią zająć. 75-letnia pani Irena utrzymuje się ze skromnej emerytury, która wynosi jedynie 2 tysiące złotych. Z tego na leki i wizyty prywatne u lekarzy wydaje około 700 złotych miesięcznie.

Jej problemy zaczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19, gdy zaciągnęła na siebie kredyt córce. Ta go nie spłaciła. - Wyjechałam do Włoch dorobić, wszystko było dobrze do czasu pandemii. Wróciłam i zaczęły się długi za mieszkanie - wspomina w rozmowie z "Super Expressem". - Po tym odjęło mi nogi i do roboty się nie nadaję za granicą - opowiada zapłakana kobieta. - Nie płaciłam za mieszkanie, bo nie miałam na leki, prąd i ogrzewanie - żali się 75-latka. Wiosną kobieta dostała pismo, z treści którego wynika, że do końca lipca 2023 r. miała "opróżnić mieszkanie" z powodu zadłużenia. Pani Irena złożyła odwołanie od tej decyzji i nadal mieszka w komunalnym mieszkaniu. Żyje jednak na walizkach, zdając sobie sprawę, że odwołanie może nie przynieść korzystnego dla niej wyniku.

Pani Irena znalazła wyjście z tej fatalnej sytuacji. Postanowiła zamienić swoje mieszkanie na mniejsze, żeby płacić mniejszy czynsz. - Znalazłam panią, co zgodziła się spłacić moje zobowiązanie i zamienić się na mieszkania. Administracja i władze miasta się na to nie zgodziły. Mało tego, mam się wynosić z mieszkania, bo dostałam wypowiedzenie najmu - tłumaczy pani Irena.

"Super Express" zapytał burmistrza o schorowaną emerytkę. Burmistrz groził nam palcem

W sprawie Ireny Truszyńskiej próbowaliśmy porozmawiać z prezesem miejskiej administracji budynków komunalnych. Ewa Czyczel odrzucała połączenia z naszym reporterem i nie odbiera telefonu od dwóch tygodni. Odpisała jedynie na naszego sms-a. Poniżej treść wiadomości:

„Szanowny Panie Redaktorze, w ostatnim czasie kontakt ze mną był niemożliwy z uwagi na nieobecność w pracy. W odniesieniu do zapytania, uprzejmie informuję, że MABK Sp. z o.o. nie będzie komentować spraw mieszkańców i poddawać ich ocenie publicznej. Z poważaniem Ewa Czyczel”.

O komentarz w sprawie zwróciliśmy się też do burmistrza Ostródy. Do Zbigniewa Michalaka wybraliśmy się osobiście, a rozmowę nagraliśmy. Spotkanie nie należało do przyjemnych. Burmistrz kazał nam w sprawie pani Ireny złożyć podanie. Wtedy dopiero przyjmie dziennikarzy. Zbigniew Michalak nawet pogroził palcem naszemu dziennikarzowi. Na koniec stwierdził, że nie wie z kim rozmawia, bo legitymacje "Super Expressu" każdy może wydrukować! Zobaczcie nagranie z tego spotkania!