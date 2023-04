i Autor: mat. policji Zdjęcie poglądowe

Będzie miał kłopoty

Miał pilnować obiektów kolejowych, ale nie dał rady. Ochroniarz był pijany

Miał pilnować obiektów należących do PKP PLK, ale w tym dniu zupełnie nie nadawał się do pracy. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali ochroniarza, który przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. 44-latka czekają teraz poważne kłopoty.