Miał pociąg do agresji. Za to, co zrobił, 28-latek przesiadł się do radiowozu

28-latek z Krakowa podróż pociągiem zamienił w koszmar. Sam był pijany i agresywny, a na dodatek wykłócał się z innymi pasażerami. Co więcej, nie zmienił swojego karygodnego zachowania nawet w obecności policjantów. Młody mężczyzna z pociągu miał "przesiadkę" do radiowozu, ponieważ - jak się okazało - poznański sąd poszukuje go do osadzenia w zakładzie karnym.

i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.