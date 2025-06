Tragiczny finał interwencji. Policjant strzelił do Tomasza. Jest wyrok

48-letni mężczyzna utonął na Mazurach

Tragedia na Mazurach. W miejscowości Górkło w gminie Mikołajki zmarł 48-letni mężczyzna. Jak informuje mł. asp. Kamila Nowakowska z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, do zdarzenia doszło w piątek (6 czerwca).

Około godz. 2 w nocy mieszkaniec woj. małopolskiego na jeziorze Górkło zszedł z pokładu przycumowanej łodzi, stracił równowagę i wpadł do wody. Do akcji wkroczyło Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które około dwie godziny później wyciągnęło z wody nieprzytomnego mężczyznę. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Na ten moment wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, choć szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne śledztwo.

Co zrobić, aby bezpiecznie odpoczywać nad wodą?

Niebawem początek wakacji. Warmińsko-mazurskie jeziora będą - jak co roku - oblegane przez miejscową ludność oraz turystów. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Źródło: KPP Mrągowo

Sonda Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie? Tak Nie