Tajemnicza śmierć w Olsztynie. Ciało mężczyzny w jeziorze!

Zamiast pracy w Polsce, handel ludźmi! Niepełnosprawnych zmuszali do żebractwa

Listonosz Leszek jechał do żony z bukietem róż. Koszmarny wypadek wszystko przekreślił

Andrzej szedł do kościoła, ale został zabity. Powód zbrodni szokuje

Utonięcie w Olsztynie. Ciało mężczyzny nad jeziorem Ukiel

W środę (28 maja) około godz. 20 przypadkowi przechodnie zauważyli unoszące się na wodzie ciało mężczyzny. Do tragedii doszło nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, w okolicy Słonecznej Polany.

- Policjanci wraz ze strażakami wydobyli ciało z wody. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali śledczy i technik kryminalistyki. Funkcjonariusze ustalają tożsamość tej osoby i to w jakich okolicznościach doszło do tragedii – mówi podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Co zrobić, aby bezpiecznie odpoczywać nad wodą?

Niebawem początek sezonu letniego. Warmińsko-mazurskie jeziora będą - jak co roku - oblegane przez miejscową ludność oraz turystów. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy przestrzegać podstawowych zasad. Pamiętajmy:

na wypoczynek wybierajmy miejsca do tego przeznaczone, odpowiednio oznakowane, w których nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy; stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych;

nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich;

nie skaczmy rozgrzani do wody;

nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych;

nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni).

nie pływajmy podczas burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku; pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

brak umiejętności pływania;

brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

pływanie w stanie nietrzeźwym - alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!

lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających;

pływanie w miejscach zabronionych.

skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.

nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem