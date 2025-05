Pożar i wybuch pod Olsztynem. Poparzona kobieta w szpitalu

Od zaginionego samotnika do bohatera. Historia bociana Krutka wzrusza do łez!

Pożar w Stawigudzie. Poszkodowana kobieta w szpitalu

Zgłoszenie o pożarze w Stawigudzie trafiło do strażaków w poniedziałek (26 maja) wczesnym popołudniem, około godz. 12:40. W budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Jaśminowej doszło do wybuchu przenośnej kuchenki gazowej.

- W Stawigudzie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wcześniej mogło dojść do wybuchu gazu. W budynku przebywała jedna osoba, 68-letnia kobieta, która odniosła obrażenia, były to poparzenia. Osoba ta została zabrana do szpitala. Strażacy bardzo szybko pojawili się na miejscu i równie szybko ugasili pożar - powiedział w rozmowie z Radiem Eska mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie.

Strażakom z PSP pomagali m.in. druhowie ze Stawigudy i Bartąga. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał kobietę z poparzeniami pierwszego stopnia twarzy i rąk do jednego ze szpitali w Olsztynie.

Ważny apel strażaków

W związku z tym zdarzeniem straż pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z instalacji gazowych. Regularne przeglądy techniczne oraz dbałość o sprawność urządzeń mogą zapobiec tragedii. W przypadku wyczucia ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć zawór, otworzyć okna i wezwać odpowiednie służby.

Przepisy przeciwpożarowe nie stawiają wymagań w tym zakresie. Dla własnego bezpieczeństwa warto zaopatrzyć się w gaśnicę proszkową ABC 2kg, którą możemy gasić pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, ciecze i gazy palne. W celu ochrony przed niebezpiecznym tlenkiem węgla warto w pomieszczeniach gdzie odbywa się spalanie materiałów palnych w urządzeniach (kotły, piecyki, podgrzewacze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe) zainstalować czujkę tlenku węgla i dymu oraz zadbać o skuteczną wentylację.

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie