Wpadli do wody i zadzwonili po policję. Chwile grozy na Mazurach

W miniony weekend do policjantów wpłynęło zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy wpadli do jeziora Gawlik w pobliżu miejscowości Szczybały Orłowskie w gminie Wydminy. Zgłaszającym był jeden z poszkodowanych, który poinformował policjantów, że podczas pobytu na wodzie ich łódź wywróciła się, a oni sami nie są w stanie dopłynąć do brzegu. Zgłaszający przyznał, że on i jego kolega byli pijani. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (31 maja/1 czerwca).

Dwaj policjanci: st. post. Łukasz Statkiewicz oraz st. post. Paweł Klepacki, dotarli na miejsce jako pierwsi i natychmiast skierowali się na plażę znaną im z lokalizacji domków letniskowych. Będąc już nad brzegiem jeziora, w ciemnościach i przy gęstej mgle, usłyszeli wołanie o pomoc. Ciemność i niepewne warunki nie wystraszyły mundurowych, którzy przy brzegu zauważyli zacumowaną łódź wiosłową i ruszyli na ratunek.

Około 300 metrów od brzegu odnaleźli wywróconą łódź do góry dnem oraz dwóch mężczyzn desperacko trzymających się jej kadłuba. Jeden z nich wzywał pomocy, informując, że traci siły i nie utrzyma się już na powierzchni. Policjanci natychmiast podpłynęli do niego i udzielili pomocy, każąc mu przytrzymać się burty łodzi. Następnie odnaleźli drugiego mężczyznę, który znajdował się z drugiej strony łodzi – również jemu udzielono asekuracji.

- informuje asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Świętowali wieczór kawalerski. Pijani poszli popływać

Dzięki policjantom mężczyźni wrócili bezpiecznie na brzeg, gdzie mundurowi udzielili im pierwszej pomocy. Pomogli zdjąć mokrą odzież, okryli ich folią termiczną i umieścili w radiowozie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyźni nie wymagali hospitalizacji i trafili pod opiekę kolegi, z którym przebywali w tym miejscu.

Mężczyźni przyznali policjantom, że przyjechali do Wydmin świętować wieczór kawalerski. Gdy pozostali uczestnicy imprezy poszli spać, oni postanowili wypłynąć na jezioro, zabierając ze sobą alkohol.

Ich lekkomyślność mogła zakończyć się tragedią, gdyby nie szybka i zdecydowana reakcja policjantów z Wydmin. Dzięki ich odwadze i profesjonalizmowi uratowano życie dwóch osób.

