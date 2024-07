Miłosz umierał pod dyskoteką, policjanci tylko się przyglądali. Komendant reaguje

Tragedia pod dyskoteką. 21-letni Miłosz nie żyje

Wracamy do sprawy, którą opisywaliśmy na stronie "Super Expressu". Pod dyskoteką w Starym Dzierzgoniu (woj. pomorskie), został ciężko pobity młody rolnik z Boreczna koło Iławy (woj. warmińsko-mazurskie). Chłopak zmarł pobity przez swojego znajomego. Sprawca za spowodowanie śmierci Miłosza, usłyszał wyrok zaledwie czterech lat więzienia.

Ze śmiercią Miłosza nie może pogodzić się jego ojciec. Pan Leszek domaga się sprawiedliwości i wyższej kary dla sprawcy. Ale nie tylko do wyroku sądu można mieć zastrzeżenia. Feralnej nocy 23 września 2023 r. pod dyskoteką w Starym Dzierzgoniu znajdowali się policjanci. Zamiast zareagować, siedzieli w radiowozie nieopodal. Kiedy już wyszli z pojazdu, zamiast po bójce zatrzymać sprawcę i udzielić pomocy poszkodowanemu, stali jedynie z założonymi rękami. Nie wezwali karetki i nie udzielili pierwszej pomocy. Policjanci są szkoleni z udzielania takiej pomocy, a zamiast to zrobić odjechali sobie z miejsca zdarzenia, omijając leżącego na jezdni pobitego Miłosza.

List komendanta do ojca Miłosza

Do sprawy odniósł się Komendant Powiatowej Policji w Sztumie. Insp. Karol Dziemiańczyk wysłał list do pana Leszka, ojca Miłosza. Szef sztumskiej policji napisał, że zawiesił w czynnościach dwóch policjantów, którzy tragicznego dnia pełnili służbę we wsi, gdzie funkcjonuje dyskoteka. O sprawie powiadomił też prokuraturę i komendanta wojewódzkiego policji. Postępowanie wcale nie dziwi, bo mundurowych obnażyło nagranie spod dyskoteki. Próbowaliśmy sprawdzić, czy policjanci obwiniani przez komendanta niedopełnienia obowiązku, jeszcze pracują w policji. Jednak do czasu publikacji tego artykułu nie udało się nam tego ustalić.

Gdyby pomoc przyszła w porę, dziś 21-letni chłopak mógłby żyć. Niestety, po kilku dnia walki o życie, Miłosz zmarł w szpitalu w Elblągu. W marcu 2024 r. sprawca pobicia 21-letni Daniel K. dostał wyrok zaledwie czterech lat więzienia. Od wyroku się odwołał, chcąc za śmierć Miłosza zaledwie 2 lat więzienia.

