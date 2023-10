Spotkali się pod dyskoteką, niedługo później 21-latek już nie żył

Brutalne pobicie na dyskotece. 21-latek z powiatu iławskiego nie żyje

Policjanci ze Sztumu (woj. pomorskie) przyjęli 24 września zawiadomienie o pobiciu 21-latka z powiatu iławskiego. Jak wynikało z informacji przekazanych przez świadków, w czasie gdy mężczyzna przebywał w Starym Dzierzgoniu na dyskotece, podszedł do niego inny mężczyzna. Młodzi mężczyźni pokłócili się, a 20-letni mieszkaniec powiatu iławskiego zaczął bić 21-latka. Pokrzywdzony trafił do szpitala w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie zmarł. Pokrzywdzony doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego.W akcji brał udział zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, ale policjanci dopadli go bardzo szybko. Na podstawie monitoringu i zdobytych informacji policjanci ustalili tożsamość sprawcy.

Początkowo śledczy przedstawili 20-latkowi z powiatu iławskiego zarzut naruszenia czynności ciała na okres powyżej 7 dni. Prokurator i śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa 20-latkowi kara pozbawienia wolności do lat 5. Po śmierci pobitego 21-latka najprawdopodobniej dojdzie do do zmiany kwalifikacji prawnej czynu - na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo karę nawet do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.