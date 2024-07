Miłosz godzinami umierał pod dyskoteką. Wyrok jak za włamanie do piwnicy?!

Ryanair go nienawidzi. Ten pasażer zrobił to na lotnisku przed wejściem do samolotu. "Hit"

Choć od tragedii minął już prawie rok, mieszkańcy małego Boreczka nadal nie mogą pogodzić się ze śmiercią 21-letniego Miłosza S. – Uczył się i pracował, zrobił prawo jazy na auta ciężarowe. Pracował od rana do świtu i jeszcze uczył się zaocznie – wspomina chłopaka w rozmowie z naszym reporterem jedna z sąsiadek.

Śledczy podczas procesu odtworzyli to, co stało się 23 września 2023 r. 21-letni Miłosz S. pojechał na zabawę do dyskoteki w Starym Dzierzgoniu (woj. pomorskie). Tam spotkał o rok młodszego Daniela K., który do niego podszedł. Najpierw doszło do sprzeczki, a później znacznie silniejszy Daniel K. zaczął okładać Miłosza. Wszystko nagrały kamery monitoringu zamontowane przed dyskoteką. Daniel K. przestał bić dopiero, kiedy Miłosz stracił przytomność. Zostawił go przy krawężniku i uciekł. Dopiero następnego dnia Miłosza znaleźli wracający z zabawy goście. Przybyli na miejsce ratownicy wezwali na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zabrany 21-latek do szpitala przeszedł operację. Niestety, kilka dni później chłopak zmarł. Zatrzymany Daniel K., nie przyznał się do winy. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut naruszenia czynności ciała na okres powyżej 7 dni. Za to przestępstwo grozi maksymalnie 5 lat więzienia. Mimo tak niskiej kwalifikacji czynu, Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił tę kwalifikację na bardziej łagodną. Z zarzutu ciężkiego pobicia, sąd przekwalifikował to przestępstwo - w pewnym sensie - na… wypadek!

– Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił kwalifikację prawną czynu przypisanego oskarżonemu w ten sposób, że uznał oskarżonego za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Sąd wymierzył mu za ten czyn karę 4 lat pozbawienia wolności, zaliczył na poczet tej kary okres tymczasowego aresztowania i nakazał wpłacić 100 tys. złotych zadośćuczynienia ojcu Miłosza – informuje Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy ds. karnych SO w Gdańsku.

Z tak niskim wyrokiem nie zgodziła się prokuratura, ani też sam oskarżony. 21-letni Daniel K. uważa, że wyrok 4 lat więzienia jest dla niego za surowy. Miał w apelacji prosić o skrócenie kary do 2 lat więzienia. To mniej więcej tyle, co za włamanie do komórki i kradzież z niej słoików z ogórkami! Wyrok jest nieprawomocny.