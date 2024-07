Kierowca lexusa zasłabł?

Wjechał na chodnik i huknął w dwie kobiety i dziecko! Przerażający wypadek na skrzyżowaniu [ZDJĘCIA]

Dwie kobiety i 3,5-letnie dziecko zostali ranni w wypadku na skrzyżowaniu ulic: Wielkopolskiej i Nałkowskiej w Gdyni. Do zdarzenia doszło w we wtorek, 2 lipca, po południu, gdy kierujący lexusem zjechał z drogi, uderzając najpierw w sygnalizator, a później w poszkodowanych, którzy stali przy przejściu dla pieszych. Obie kobiety i dziecko trafili do szpitali.