Motocyklista potrącił 6-letnie bliźniaczki. Śmigłowiec LPR w akcji

Niebezpieczny wypadek pod Braniewiem. Dwie dziewczynki w szpitalu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia), po godz. 17, na drodze powiatowej w miejscowości Klejnowo pod Braniewem. Motocyklista potrącił idące poboczem 6-letnie bliźniaczki.

Na miejscu wypadku pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, a także ratownicy medyczni (dwa zespoły ZRM) i policjanci. Bliźniaczki zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn.

- Stan jednej z nich wymagał natychmiastowej interwencji – na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie – informuje KP PSP w Braniewie. Z kolei motocyklista nie odniósł żadnych obrażeń. Mężczyznę zatrzymali policjanci i wyjaśniają z nim okoliczności zdarzenia.

Źródło: KP PSP Braniewo

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania