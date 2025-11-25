Nauczycielka z gruźlicą zakażała w szkole?! Uczniowie pilnie do przebadania!

Gruźlica w szkole w Mrągowie – alarm sanitarny

Nauczycielka z Mrągowa od dłuższego czasu uskarżała się na dolegliwości układu oddechowego. W ostatnich dniach potwierdzono, że jest chora na gruźlicę. Warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował, że nauczycielka prątkuje, tzn. może zakażać.

- Ustalamy osoby, które miały kontakt z nauczycielką. Chodzi zarówno o uczniów, jak i o nauczycieli i inne osoby, które miały kontakt z chorą. Z racji charakteru pracy nauczycielki wiemy, że grono tych osób będzie spore, trudno na razie mówić o liczbach – dodał Dzisko.

Według nieoficjalnych informacji, które PAP uzyskała od rodziców, diagnozie może być poddanych nawet kilkaset osób: uczniów, nauczycieli i dzieci korzystających z korepetycji.

Rodzice otrzymają informacje o diagnozie

Rodzice uczniów, którzy byli narażeni na kontakt z prątkami gruźlicy, otrzymają o tym informację od sanepidu.

- Poinformujemy też lekarzy POZ, do których zapisane są te dzieci. To do lekarzy będzie należała decyzja o sposobie diagnozowania uczniów – powiedział Janusz Dzisko. Dodał, że istnieje wiele metod weryfikujących zakażenie gruźlicą, m.in. testy genetyczne.

Zaapelował, by rodzice nie lekceważyli tych informacji i zdiagnozowali dzieci.

- Prątki gruźlicy są w środowisku, ale to, jak na nie zareaguje dana osoba, zależy od jej układu immunologicznego. Każdy przypadek powinien być w tej sprawie rozpatrywany indywidualnie – dodał.

Czym jest gruźlica i jak się objawia?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która najczęściej atakuje płuca. Można się nią zarazić przez bliski kontakt, np. długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu z osobą, która kaszle, odkrztusza, mówi lub głośno się śmieje.

Najczęstsze objawy gruźlicy to: kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie bez poprawy, gorączka, nocne poty, osłabienie i łatwe męczenie się, brak apetytu, chudnięcie, krwioplucie, bóle klatki piersiowej i duszność.

W Polsce szczepienie dzieci przeciw gruźlicy jest obowiązkowe.

