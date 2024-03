Gryźliny. Niewybuchy na lotnisku. Ewakuacja mieszkańców, utrudnienia w ruchu

W czwartek (21 marca) na lotnisku w Gryźlinach w gminie Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) podczas prac budowlanych znaleziono dwa niewybuchy. W piątek (22 marca) zostaną one podjęte przez saperów. Paweł Pietrzak z Urzędu Gminy w Stawigudzie poinformował, że w piątek od godz. 6. rozpoczęła się ewakuacja ok. 500 mieszkańców Gryźlin. Czekają na nich dwa autobusy, które będą stale kursować do miejsca ewakuacji, czyli Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie przy ulicy Leśnej 1. Tam Urząd Gminy w Stawigudzie zapewni ciepłe napoje: kawę, herbatę, a także opiekę medyczną.

Z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych będzie podstawiony dodatkowy, specjalny autobus. Jednocześnie policja będzie sprawdzała, czy nikt nie został w domu. Osoby mające psy i koty mogą je zabrać ze sobą.

Jak mówi podkom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Od godz. 8:15 zamknięta będzie S51, a na trasie z Olsztyna i Olsztynka zostaną wprowadzone objazdy. Wstrzymana zostanie także kolej i komunikacja gminna. Planowany czas akcji to 3 godziny, ale - jak podają służby - może on ulec wydłużeniu.

Informacje dla mieszkancow Gryzlin ws. planowanych dzialan w zwiazku ze znalezieniem niewybuchow: https://t.co/8S2Q9FfGhBDroga s51 na czas prowadzenia dzialan bedzie zamknieta. Wyznaczono objazdy. Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie sie do polecen policjantow👮‍♂️ pic.twitter.com/QxN0bYHTNc— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) March 22, 2024