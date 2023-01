Ogromne zainteresowanie paszportami. "Przychodzą całe rodziny"

Warmińsko-mazurskie. Tłumy chętnych na paszport

W poniedziałek (23 stycznia) ogółem w 6 punktach województwa warmińsko-mazurskiego urzędnicy przyjęli 399 wniosków o wydanie paszportu. Wydali w tym samym dniu 319 paszportów. Najwięcej wniosków przyjęto w dwóch największych miastach: Olsztynie - 185 i Elblągu - 70, mniej w Ełku - 63 wnioski, w Bartoszycach - 21, w Giżycku - 33 i Kętrzynie - 38 wniosków. Najwięcej gotowych już paszportów wydano także w dwóch miastach: w Olsztynie 142 i Elblągu - 73, następnie w Ełku - 43, Bartoszycach - 20, Giżycku - 22 i Kętrzynie - 19 paszportów.

Izabela Kliniewska, kierownik Oddziału Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazała, że zainteresowanie składaniem wniosków o paszport wzrasta w dniach wolnych od nauki szkolnej. Wówczas w urzędzie pojawiają się całe rodziny. - Obecność dziecka przed urzędnikiem przy składaniu wniosku dla niego jest konieczna, towarzyszyć musi dziecku dwoje rodziców. Więcej petentów składających wnioski o paszport było pod koniec roku oraz obecnie podczas ferii w województwie warmińsko-mazurskim. Oceniamy, że obecnie o 40 proc. wzrosło zainteresowanie wydaniem paszportu - wyjaśniła Kliniewska.

O czym warto pamiętać, chcąc mieć paszport?

starając się o paszport należy mieć aktualną fotografię, dokument tożsamości,

czas oczekiwania na paszport to 30 dni, choć termin może być krótszy,

od listopada 2022 r. nie trzeba wypełniać papierowych wniosków o wydanie paszportu. Urzędnik na miejscu generuje elektroniczny wniosek

przy staraniu się o paszport nie obowiązuje rejonizacja. Można złożyć wniosek w dowolnym punkcie, ale należy pamiętać, że odbiór paszportu jest w tym miejscu, gdzie został złożony wniosek

Opłata za paszport dla dziecka do 12 roku życia wynosi 30 zł. Dla młodzieży od 12 roku życia do 18 roku życia opłata wynosi 70 zł, dla uczniów i studentów od 18 roku życia do 26 roku życia - także 70 zł, a dla osoby dorosłej - 140 zł zaś dla emerytów i rencistów - 70 zł. Paszport dla dziecka do 12 roku życia ważny jest przez 5 lat a powyżej 12 roku życia ważny 10 lat.

