Ciekawostki

Perła Mazur zachwyca. Teraz to także kurort uczestników "Sanatorium miłości"!

Mazury to jeden z piękniejszych regionów w naszym kraju. Nie ma więc się co dziwić, że co roku obszar ten odwiedza zatrważająca liczba turystów. Co ciekawe, perełkę tego regionu docenili także producenci oraz uczestnicy programu "Sanatorium miłości". Okazuje się bowiem, że urokliwy kurort to ich nowa lokalizacja!