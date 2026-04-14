Perszing zniknął bez śladu. Rodzina wciąż czeka na jego powrót. "Był ukochanym psem córek"

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Martyna Urban
Martyna Urban
2026-04-14 19:30

Rodzina z Podgórza pod Braniewem od miesięcy próbuje odzyskać swojego psa Perszinga. Zwierzę zostało zabrane z posesji w grudniu 2025 roku podczas interwencji "animalsów". Choć późniejsze decyzje urzędów wskazują, że nie było podstaw do jego odebrania, pies do dziś nie wrócił do właścicieli, a sprawa budzi coraz większe emocje i pytania o działania służb.

Zabrali dzieciom psa jak rzecz
Zabrali dzieciom psa jak rzecz Zabrali dzieciom psa jak rzecz Zabrali dzieciom psa jak rzecz Zabrali dzieciom psa jak rzecz
Interwencja, po której pies zniknął

Do zdarzenia doszło 5 grudnia 2025 roku na jednej z posesji w miejscowości Podgórze pod Braniewem. Pod nieobecność właścicieli - Łukasza i Angeliki A. na teren weszli  "animalsi" w asyście policji.

Z relacji rodziny wynika, że nie było lekarza weterynarii ani bezpośredniego kontaktu z właścicielami. Pies "Perszing" został wyprowadzony z kojca i przewieziony do schroniska w Pasłęku, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów.  

Gdy właściciel wrócił do domu, był przekonany, że doszło do kradzieży zwierzęcia. Na komisariacie usłyszał jednak, że zwierzę zostało „odebrane”.

Polecany artykuł:

Pies zginął po upadku z kolejki krzesełkowej. Szokująca decyzja sądu

Urzędy: nie było podstaw do odebrania psa

W kolejnych tygodniach sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Wójt gminy Braniewo odmówił wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia, o co wnioskowały służby.

Podobne stanowisko zajęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu. Z dokumentów wynika, że nie stwierdzono podstaw do interwencji, a pies miał być w dobrym stanie i pod właściwą opieką.

Mimo to Perszing nadal nie wrócił do domu. Właściciele - Łukasz i Angelika A. podkreślają, że pies był traktowany jak członek rodziny. Według ich relacji zwierzę miało zapewnioną codzienną opiekę, jedzenie, wodę i odpowiednie warunki. Dla Oliwki i Emilki Perszing nie był tylko psem. Był maskotką domu, przyjacielem, częścią rodziny.

Rodzina tłumaczy, że w tamtym okresie znajdowała się w trakcie zmian życiowych i przeprowadzki, jednak pies nie był pozostawiony bez nadzoru – miał opiekę domowników oraz bliskich.

Polecany artykuł:

Dzik rozszarpał psa pod Warszawą, na Białołęce "dzika" porodówka. Locha urodził…

Kontrowersyjna odpowiedź prokuratury

Najwięcej emocji budzi jednak wyjaśnienie przedstawione przez prokuraturę. Jak przekazała prokurator Ewa Ziębka z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, policjanci asystowali przy odbiorze psa, bo nie było właścicieli, a ich miejsca pobytu nie udało się ustalić z powodu… braku sąsiadów na posesjach obok.

Tłumaczenie to wywołało wątpliwości, biorąc pod uwagę możliwości ustalenia danych właścicieli poprzez dostępne rejestry i systemy administracyjne.

Redakcja "Super Expressu" próbowała ustalić, czy wcześniej były sygnały, że z psem dzieje się coś złego, czy na tej posesji były interwencje i czy wpływały zgłoszenia o zaniedbaniu zwierzęcia. Nie dostała odpowiedzi - milczy policja z Braniewa, milczy schronisko w Pasłęku.

Od stycznia 2026 roku prowadzone jest postępowanie dotyczące rzekomego znęcania się nad zwierzęciem. W kwietniu wszczęto kolejne wątki sprawy związane z przetrzymywaniem psa w schronisku.

W sprawę zaangażowane są już różne jednostki prokuratury i policji, jednak kluczowe pytanie pozostaje bez odpowiedzi: dlaczego pies, mimo decyzji urzędów, nadal nie wrócił do właścicieli?

Zabrali dzieciom psa jak rzecz
Galeria zdjęć 21

Rodzina czeka na powrót Perszinga

Dla rodziny z Podgórza sprawa nie jest już tylko urzędowym sporem. To przede wszystkim dramat związany z utratą ukochanego psa dzieci, który – jak mówią – zniknął z ich życia z dnia na dzień.

Perszing nadal przebywa poza domem, a jego właściciele liczą, że sprawa w końcu zostanie wyjaśniona, a zwierzę wróci do rodziny. Najbardziej na jego powrót czekają Oliwka i Emilka.

